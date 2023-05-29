Мали обвиняет Вашингтон в дезинформации, в том числе касательно деятельности ЧВК «Вагнер»

Как утверждают власти, она ведется после того, как были введены санкции против двух малийских офицеров, которых Вашингтон обвиняет в участии в «бойне» в центре страны в 2022 году.

На прошлой неделе Государственный департамент объявил об визовых ограничениях для Мустафы Сангаре, тогдашнего командира парашютно-десантного полка, и майора Лассина Тоголы, командира батальона спецназа.

«Двое мужчин несут ответственность за подразделения вооруженных сил Мали, проводившие операции в Муре», — говорится в сообщении Госдепартамента.

В начале мая ООН обвинила малийскую армию и «иностранных» боевиков в казни не менее 500 человек в марте 2022 года во время антиджихадистской операции в Муре.

Западники, в том числе американцы, уверяют, что эти иностранные боевики являются сотрудниками российского частного охранного предприятия «Вагнер», деятельность которого осуждается в разных странах.