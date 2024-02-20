Путешественница-россиянка осталась в шоке от Кубы и заявила, что туда никогда не вернется

17:52 2024-02-20
Путешественница-россиянка осталась в шоке от Кубы и заявила, что туда никогда не вернется

На острове Свободы туристка провела больше двух недель, и отдых ей показался незаслуженно дорогим по сравнению с качеством услуг и общими впечатлениями.

Автор канала Путешествия с фотокамерой на платформе Дзен призналась, что поездка на Кубу для нее оказалось самой неоднозначной. При том, что опыт путешествий у россиянки приличный: 15 лет.

Она посетила более 40 стран в Азии, Европе, Австралии. Посещала и США, но всегда мечтала побывать на острове Свободы.

Пока, наконец, не купила билеты, чтобы провести на Кубе 16 дней.

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По словам блогера, удивляться она начала уже сразу по прилету. За такси из аэропорта в отель у нее запросили 40 долларов, что равнозначно месячной зарплате высококвалифицированного кубинского специалиста.

Недешевыми оказались и кафе, где одно блюдо в среднем стоит около 10 долларов. При этом еда особым разнообразием не отличается. В меню рис, курица, для туристов - лобстеры.

Ночь в отеле для нее стоила 200 долларов. Но номер не впечатлил чистотой, удобствами и шведским столом. В целом, уточнила, гостиницы там не новые, в номерах может быть плесень, отбитая плитка, диваны с пятнами, продавленные кровати.

"Горничная сначала не будет идеально убирать номер, но при этом ожидает чаевые. После этого может протереть пол, но забыть вытереть пыль. А если не дадите чаевых, будет обиженно при встрече смотреть и игнорировать любые просьбы", - поделилась наблюдениями туристка.

Таксисты при виде иностранцев, отметила автор, ломят цены в несколько раз, а гид норовит доставить в определенный отель и тоже обижается при отказе ехать по указанному адресу. 

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"На улицах Гаваны все хотят денег: музыканты, продавцы паленых сигар, девушки в национальных костюмах", - перечислила блогер.

По ее мнению, ехать на Кубу только ради старых автомобилей, местного колорита и колониальной архитектуры можно только раз. А что касается океана, то его можно найти и в других местах. 

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