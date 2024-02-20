Путешественница-россиянка осталась в шоке от Кубы и заявила, что туда никогда не вернется

Автор канала Путешествия с фотокамерой на платформе Дзен призналась, что поездка на Кубу для нее оказалось самой неоднозначной. При том, что опыт путешествий у россиянки приличный: 15 лет.
Она посетила более 40 стран в Азии, Европе, Австралии. Посещала и США, но всегда мечтала побывать на острове Свободы.
Пока, наконец, не купила билеты, чтобы провести на Кубе 16 дней.
По словам блогера, удивляться она начала уже сразу по прилету. За такси из аэропорта в отель у нее запросили 40 долларов, что равнозначно месячной зарплате высококвалифицированного кубинского специалиста.
Недешевыми оказались и кафе, где одно блюдо в среднем стоит около 10 долларов. При этом еда особым разнообразием не отличается. В меню рис, курица, для туристов - лобстеры.
Ночь в отеле для нее стоила 200 долларов. Но номер не впечатлил чистотой, удобствами и шведским столом. В целом, уточнила, гостиницы там не новые, в номерах может быть плесень, отбитая плитка, диваны с пятнами, продавленные кровати.
"Горничная сначала не будет идеально убирать номер, но при этом ожидает чаевые. После этого может протереть пол, но забыть вытереть пыль. А если не дадите чаевых, будет обиженно при встрече смотреть и игнорировать любые просьбы", - поделилась наблюдениями туристка.
Таксисты при виде иностранцев, отметила автор, ломят цены в несколько раз, а гид норовит доставить в определенный отель и тоже обижается при отказе ехать по указанному адресу.
"На улицах Гаваны все хотят денег: музыканты, продавцы паленых сигар, девушки в национальных костюмах", - перечислила блогер.
По ее мнению, ехать на Кубу только ради старых автомобилей, местного колорита и колониальной архитектуры можно только раз. А что касается океана, то его можно найти и в других местах.
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