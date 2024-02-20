Путешественница-россиянка осталась в шоке от Кубы и заявила, что туда никогда не вернется

По словам блогера, удивляться она начала уже сразу по прилету. За такси из аэропорта в отель у нее запросили 40 долларов, что равнозначно месячной зарплате высококвалифицированного кубинского специалиста.

Недешевыми оказались и кафе, где одно блюдо в среднем стоит около 10 долларов. При этом еда особым разнообразием не отличается. В меню рис, курица, для туристов - лобстеры.

Ночь в отеле для нее стоила 200 долларов. Но номер не впечатлил чистотой, удобствами и шведским столом. В целом, уточнила, гостиницы там не новые, в номерах может быть плесень, отбитая плитка, диваны с пятнами, продавленные кровати.

"Горничная сначала не будет идеально убирать номер, но при этом ожидает чаевые. После этого может протереть пол, но забыть вытереть пыль. А если не дадите чаевых, будет обиженно при встрече смотреть и игнорировать любые просьбы", - поделилась наблюдениями туристка.

Таксисты при виде иностранцев, отметила автор, ломят цены в несколько раз, а гид норовит доставить в определенный отель и тоже обижается при отказе ехать по указанному адресу.