Компания Citroen представила новые гибриды — попадут ли они в Беларусь?

Силовая установка представляет собой сочетание 1,2-литрового бензинового турбодвигателя и компактного электромотора. Данное конструктивное решение позволило значительно сократить расход топлива, благодаря чему данные автомобили примерно на 30% экономичнее аналогов с бензиновыми силовыми агрегатами. Ожидается, что продажи новинок стартуют уже весной этого года, а цены будут зависеть от комплектации и начинаются от 33 200 евро.

Турбированный бензиновый двигатель состоит из трех цилиндров и развивает мощность до 136 л. с. По заявлениям производителя, этот агрегат разработан специально для в составе гибридной силовой установки (примерно 40% элементов мотора созданы «с нуля»). В паре с ним функционирует электродвигатель максимальной мощностью 28 л. с. Он особенно актуален на старте, а также является генератором для подзарядки компактного аккумулятора на 432 Вт, штатное место которого — под сиденьем переднего пассажира. Кроме этого, его удобно использовать на минимальных скоростях (например, на паркинге или при движении в дорожной пробке), а также в случаях, когда большая тяга не требуется.

В качестве трансмиссии используется шестиступенчатая роботизированная коробка передач, специально адаптированная для эксплуатации с гибридным двигателем (у нее укороченные передачи).

Как полагают представители корпорации Citroen, на гибридных автомобилях С4 и С4Х можно будет до 50% городских поездок совершать без подключения двигателя внутреннего сгорания. Это означает, что расход топлива сократится на 30%, а объемы вредных выбросов — на 20%. Подчеркивается, что зарядка аккумулятора от внешнего источника не предусмотрена, причем представители компании-производителя позиционируют данный факт как особое преимущество, поскольку отсутствует необходимость искать зарядную станцию.

В настоящее время неизвестно, будут ли новые модели продаваться в Беларуси. На данный момент на сайте белорусского представительства Citroen модели С4 и С4Х представлены только с бензиновыми и дизельными двигателями, и автоматической 8-ступенчатой коробкой передач. Но, поскольку представительство бренда в Беларуси работает и предлагает приобретать автомобили на выгодных условиях, включая кредитные и лизинговые программы, есть вероятность того, что новые гибриды от Citroen займут свое место в линейке предложений белорусских дилеров.