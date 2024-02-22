Очень простой способ повысить урожайность гороха в разы

Перед посевом, семенам гороха требуется замачивание, после набухания их раскладываем в бороздки.

Для повышения количества урожая растениям нужно прищипывать верх. Такая процедура запустит рост нескольких боковых побегов. Процедуру выполняем в любой период вегетации гороха, как в отношении небольшого растения, так и совсем взрослого.

Процедуру прищипки лучше всего делать утром. За день рана, полученная после прищипки, успеет подсохнуть. Потом подросшие боковые побеги также можно будет прищипнуть, в результате растение разветвится ещё больше.

Чем мощнее растение станет ветвиться, тем больше урожая мы получим. Не нужно прищипывать сразу все растения, проводите эту процедуру постепенно. При таком подходе хороший урожай гороха будет у вас весь сезон.

Обязательно устанавливаем опору для растений, можно натянуть веревочки, за которые горох станет цепляться в период роста. Если этого не сделать, горох упадет на землю, замедлится его развитие. Чтобы горох рос скорее, регулярно рыхлите и пропалывайте почву под ним.