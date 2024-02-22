В чем опасность постоянного ночного сна на боку

Терапевт и эксперт Артем Ранюшкин: сон на боку провоцирует перекос таза и сколиоз, изменение прикуса и способствует стачиванию зубов.

Еще нежелательно спать на спине без подушки: в этом случае челюсть «проваливается».

Когда мы опускаем на подушку только голову, то челюсть как-бы «выезжает» вперед.

С течением времени это положение фиксируется, лицо и прикус соотвественно меняются.

Для безопасного сна нужна большая подушка, на которую нужно лечь спиной так, чтобы она захватывала поясницу и шла к голове, а наклон тела был около 45 градусов.

Вопрос о влиянии положения тела на качество сна является спорным и до сих пор активно изучается.

Руководитель Центра медицины МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Калинкин считает, что сон на боку полезен.

Такой вариант, по его мнению, избавляет внутренние органы от излишнего давления и оптимален с точки зрения влияния на дыхание.