Чем удобрять кабачки летом для длительного плодоношения

От ухода за кабачками особенно в июле зависит качество и количество плодов. Недостаток питательных веществ приводит к снижению урожая.

Настой из луковой шелухи - лучшее профилактическое средство от разных заболеваний, а также от пожелтения листьев у кабачков. Подкормка увеличивает урожайность, продлевает плодоношение и вкус плодов.

Понадобится 100 г луковой шелухи, литр воды. Провариваем все это 10 минут, остужаем, процеживаем и опрыскиваем.

Хорошего результата вы дождетесь от подкормки древесной золой.

Берём чайную ложку Люголя, разводим в 10 л воды, всыпаем 5 г борной кислоты, разведённой в горячей воде. Поливаем кабачки под корень, а также можно опрыскивать их этим раствором.