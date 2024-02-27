Лучшая подкормка для перцев в конце лета

12:06 2024-02-27
Лучшая подкормка для перцев в конце лета

Чтобы всегда собирать в огороде хороший урожай, необходимо следить за дополнительным питанием растений.

Подкормки теплолюбивого перца должны способствовать скорейшему дозреванию первого яруса плодов, лучшему росту уже сформировавшихся завязей и поддержанию молодых соцветий.

Такой план питания позволит регулярно снимать урожай на протяжении всей осени.

Для данной цели подойдут как минеральные, так и органо-минеральные удобрения с процентным содержанием азота не более 10-12%.

Наливающиеся и зреющие плоды остро нуждаются в калийных подкормках. Из минеральных удобрений подойдет Диаммофоска.

Можно использовать сульфат калия или монофосфат калия: разведите 10-15 г препарата в 10 л воды, пролейте растения из расчета 0,5-1 л на один куст. 

Гумат калия эффективно насыщает почву и способствует лучшему усваиванию минеральных компонентов при использовании комплексных добавок.

Если вы предпочитаете органическое питание для своих растений, то с задачей на данном этапе отлично справится зеленое удобрение.

Также для равномерного созревания необходимы бор и цинк. Их лучше вносить в хелатированной форме путем обработок по листу с периодичностью раз в 2-3 недели.

Еще одним важным компонентом в сбалансированном питании перца является кальций. При его дефиците зачастую можно обнаружить на плодах вершинную гниль.

Чтобы этого избежать используйте в качестве подкормки кальциевую селитру (10 гр на 10 л воды) путем проливов по предварительно увлажненной почве.

Достойной альтернативой этому препарату служат зольные растворы.

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