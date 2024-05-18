Archie (название происходит от слова «архив» без буквы «v».) впервые появился в 1986 году, когда Эмтедж работал в Школе компьютерных наук Университета Макгилла
Archie, поисковая система, которая в 1989 году произвела настоящую революцию в Интернете, была спасена благодаря усилиям энтузиастов
Несмотря на свою историческую значимость, Archie был на грани исчезновения из цифровой памяти.
Храмова Оксана
Трагедия в Псковской области: мать убила трех своих детей и жила с их трупами три месяца
Дарья Суханова задушила двоих сыновей и продолжала получать на убитых детей пособие, старшую девочку нашли мертвой в загородном доме.
Храмова Оксана
Сиамские близнецы Эби и Брит делят не только одно тело на двоих, но и одного мужа
Удивительное событие - свадьба Эби - произошло три года назад, но только в марте этого года девушки решились рассказать об этом общественности.
Храмова Оксана
В начале 19-го века зубные протезы делали из зубов убитых солдат
Стоматология в это время была развита плохо, проблемы с зубами были поголовно у всех, многим требовались протезы, и врачи извращались, как могли, пробуя различные материалы.
Андрей Ткачёв
В Коммунарке жильцы дома помогли задержать педофила
Преступник попал на камеры видеонаблюдения в подъездном лифте, после чего жильцы дома начали за ним следить.
Игнат Ветров
В Петербурге потратят 600 млн рублей на слежку за курильщиками и вандалами
Власти Петербурга ищут подрядчика, который установит более 2 тыс. «умных» камер на 309 детских и спортивных площадках города для борьбы с курильщиками, а также вандалами и рекламными объявлениями.
Андрей Ткачёв
Солистку известной группы убили в ходе пьяной ссоры
Анастасия Котова, более известная как вокалистка группы Una, была забита до смерти.
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