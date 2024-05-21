В Мядельском районе собутыльники пытали знакомого утюгом ради старинной золотой монеты

17:38 2024-05-21
В Мядельском районе собутыльники пытали знакомого утюгом ради старинной золотой монеты

Согласно информации УСК по Минской области, пытками сельчане хотели выведать, где сосед прячет царский червонец.

Происшествие случилось под Мяделем в деревне Брусы 15 мая. Двое мужчин вместе выпивали с соседом, потом вдруг вспомнили, что он на днях нашел в лесу две золотые монеты 1899 года номиналом по 10 рублей.

Приятель сообщил, что у него осталась только одна монета, которую его собутыльники решили присвоить.

Они избивали хозяина дома и прикладывали к области живота, груди и лица горячий утюг, чтобы он выдал им место, в котором прячет монету. Однако мужчина не признался даже под пытками.

Через несколько дней односельчане вызвали пострадавшему мужчине скорую помощь, потому что заметили у него сильные ожоги. Пострадавший сообщил медикам, что с ним произошло, они передали информацию в правоохранительные органы.

Сельчан, которые пытали своего знакомого, арестовали, теперь они могут сесть на 15 лет.

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