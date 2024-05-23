Аукцион на право добычи гадюки проведут в Смолевичах

19 июня в Смолевичах пройдет необычный аукцион — там на торги выставят «право на заготовку, закупку гадюки обыкновенной».

На основе змеиного яда изготавливают лекарства и косметику:

гели и мази при болях в суставах, кремы и маски от морщин, препараты для диагностики редких заболеваний и сыворотки с противоядным действием при укусах пресмыкающихся.

Вещество, собранное у змей и высушенное, может хранится в виде кристаллов в холодильнике до 30 лет без потери своих свойств.