C 2010 года Pirelli является единственным поставщиком шин для Формулы 1

19:09 2024-06-15
C 2010 года Pirelli является единственным поставщиком шин для Формулы 1
Для улучшения аэродинамики 18-дюймовый колесный диск закрывается колпаком

Эксклюзивный контракт между Pirelli и F1 недавно был продлен до 2024 года. Ранее F1 сотрудничала с другими производителями шин, такими как: Bridgestone, Michelin и Goodyear.

При этом, существует легенда, что российский производитель покрышек Кама, смог выиграть тендер на поставку шин для гонок Формулы 1, но лишь для установки их в защитные барьеры вокруг трасс.

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