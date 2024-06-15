При этом, существует легенда, что российский производитель покрышек Кама, смог выиграть тендер на поставку шин для гонок Формулы 1, но лишь для установки их в защитные барьеры вокруг трасс.
C 2010 года Pirelli является единственным поставщиком шин для Формулы 1
Эксклюзивный контракт между Pirelli и F1 недавно был продлен до 2024 года. Ранее F1 сотрудничала с другими производителями шин, такими как: Bridgestone, Michelin и Goodyear.
Храмова Оксана
В США женщина решила продать дом в комплекте с бывшим супругом
В объявлении о продаже дома так и говорилось, что вместе с ним продается в комплекте бывший муж, которого дама предлагала как "личного повара и официанта".
admin
Ред Булл Рейсинг рекордсмен по скорости пит-стопа
Red Bull удалось провести самый быстрый пит-стоп в истории спорта всего за 1,82 секунды с Максом Ферстаппеном во время гран-при Бразилии.
admin
Болиды Ф1 могут разгоняться от 0 до 300 км/ч за 10,6 секунд
Машина такого класса способна развивать максимальную скорость до 360 км/ч, что делает их намного быстрее, чем автомобили гоночной серии “Наскар”, чья максималка составляет “всего” 321 км/ч.
admin
В Виннице украинец застрелил девушек-блогеров, высмеивавших россиян
«Телеграф» сообщает, что на Украине застрелили двух стримерш, «смеявшихся над россиянами». Уточняется, что преступником оказался муж одной из девушек.
Храмова Оксана
Блогерша продавала газы из кишечника, но бизнес едва не довел ее до инфаркта
Бизнес с продажей собственных пуков оказался очень выгодным, но в погоне за большими деньгами девушка едва не отправилась на тот свет.
Храмова Оксана
В Китае семилетняя девочка спасла отца от смерти во время сердечного приступа
У мужчины внезапно развился сердечный приступ, но его маленькая дочь не растерялась и смогла оказать первую помощь.
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