Окрестности Эль-Пасо, штат Техас, США. 1 октября 1939 года.

Феномен хиппи 60-х: что проповедовали Дети Цветов и куда они исчезли

Хиппи как культурное движение зародилось в США в 1960-х годах. Его последователей называли "дети цветов", они любили рок-н-ролл и запрещенные вещества, провозглашали свободную любовь и противостояли рамкам и запретам.