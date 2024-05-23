Окрестности Эль-Пасо, штат Техас, США. 1 октября 1939 года.
Два американских пограничника запечатлены на фото при попытке предотвратить побег преступника, который уже умудрился частично пересечь границу с Мексикой.
Андрей Ткачёв
Знаменитый Зеленоградский маньяк выходит на свободу после 22 лет тюрьмы
Орудовавший в Зеленограде убийца почти отбыл свой срок и окажется на свободе в ближайшие дни.
Андрей Ткачёв
Как Хабиб и Конор Макгрегор превратились в заклятых врагов
Российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор раньше были приятелями, но в дальнейшем их жизненные пути серьёзно разошлись.
Храмова Оксана
Необычный случай в судебной практике: собаку приговорили к пожизненному сроку за убийство кота
Конечно же, кот был непростой, это был любимый питомец жены американского губернатора в Пенсильвании.
Храмова Оксана
Феномен хиппи 60-х: что проповедовали Дети Цветов и куда они исчезли
Хиппи как культурное движение зародилось в США в 1960-х годах. Его последователей называли "дети цветов", они любили рок-н-ролл и запрещенные вещества, провозглашали свободную любовь и противостояли рамкам и запретам.
Антон Райт
Fiat Turbina, он определенно своеобразный, но не слишком сумасшедший
Истинное безумие и странность начинается с того, что приводит в движение этот автомобиль.
Марта Фролова
Генри Форд на первом автомобиле, который он создал, Мичиган, 1896
Первая успешная фотография, сохранившаяся до наших дней, была создана Жозефом Нисефором Ньепсом в 1827 году.
Игнат Ветров
В XIX веке в Соединенных Штатах и Британской империи был популярен успокаивающий сироп
Успокаивающий сироп миссис Уинслоу для детей, который считали восхитительным помощником для мам и нянечек.
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