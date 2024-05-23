Петр Первый ввел налог на бороды для своих подданных

Более бедным подданным разрешалось носить бороду всего за две копейки в год, а состоятельные граждане должны были платить 100 рублей.

Бородатых неплательщиков налогов милиция того времени могла насильно обрить, а тем, кто платил налог, выдавался медный жетон, который подтверждал, что их борода полностью оплачена.

Наверное нелегко бы пришлось любителям барбершопов в то время, хотя с другой стороны, казна бы просто ломилась от "бородатых" денег.