Примеры преданности своему ремеслу, которые подают некоторые из лучших фотографов мира, бывают по-настоящему впечатляющими.
Фотографы, которые готовы на все ради идеального снимка
Добиться правильного ракурса и перспективы при создании фотографии иногда бывает невероятно сложно, но эти безумные фотографы готовы сделать что угодно, когда дело доходит до возможности получить идеальный кадр.
admin
Ferrari 246 Dino GTS певицы Шер продали на аукционе за 50,5 миллиона росийских рублей
Речь идет о красном Ferrari 246 Dino GTS 1972 года выпуска. Машина имеет механическую коробку передач, двигатель объемом 2,4 литра.
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Песков заявил, что Путин летает на надежных отечественных самолетах
Комментируя крушения самолетов с участием президента Ирана Эбрахима Раиси и вице-президента Малави Саулоса Чилима, Песков заявил, что самолеты и вертолеты президентского авиапарка подвергаются специальному обслуживанию.
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Под Ростовом-на-Дону женщину таскали на тросе за машиной и забили кувалдой
Подробности жуткого убийства 38-летней женщины в поселке под Ростовом, трагедии которая произошла в ночь на 10 июня в поселке Реконструктор Аксайского района.
admin
Ссамое старое послание в бутылке в мире найдено через 132 года
Это не фантазия, а реальная история, которая развернулась в 2018 году, когда австралийская семья обнаружила самое старое известное послание в бутылке, спустя 132 года после его запуска.
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Современная булавка изобретена для погашения долга
Вот удивительный факт о предмете повседневного использования, о котором вы, вероятно, никогда не задумывались — скромная булавка.
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Не смотря на распространенный миф, ученые NASA никогда не изобретали космическую ручку
Хотя карандаши представляли потенциальные опасности в космических аппаратах, решение не исходило из мастерских NASA.
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