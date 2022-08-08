Эксперты рассказали, что означает расколотый доллар из черного гранита на могиле Мавроди

Надгробный памятник, изготовленный по эксклюзивному эскизу, установили на могиле основателя крупнейшей в истории современной России финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди на Троекуровском кладбище Москвы.

Памятник, представляющий собой композицию из треснувшего американского доллара и развернутой книги с цитатой из "Фауста" писателя и философа Иоганна Вольфганга фон Гете, появился через некоторое время после дня рождения Мавроди, который он мог бы отметить 11 августа, однако смерть в марте 2018 года помешала этим планам сбыться.

Куратор проекта "Мемориалы России" и продюсер Андрей Загорский, чья семья в свое время тоже вложилась в акции МММ, в комментарии для Nation News отметил, что Мавроди был талантливым математиком, высокий интеллект которого использовали "не очень порядочные люди".

"Он даже не подозревал, что деньги вкладчиков осядут в карманах нечестных людей, а его самого обвинят во всех смертных грехах. Мы тоже в 90-х всей семьей вложили свои ваучеры в МММ. Первые года три получали дивиденды, а потом Сергея Мавроди посадили, а АО ликвидировали. Мне лично не мешал этот факт поддерживать хорошие и дружеские отношения с актером Владимиром Пермяковым — рекламным лицом компании МММ в лице Лени Голубкова. Мы и сегодня регулярно встречаемся и общаемся", — сказал собеседник издания.

Чуть больше двух лет назад Сергею Мавроди стало плохо на одной из автобусных остановок в Москве, он жаловался на слабость и боли в сердце.

Случайный прохожий вызвал ему скорую, после чего Мавроди ночью госпитализировали в 67-ю городскую больницу Москвы, где он скончался в результате сердечного приступа.

Есть мнение, что похоронили основателя крупнейшей финансовой пирамиды, от которой по разным данным пострадали порядка 15 миллионов человек, на деньги вкладчиков, однако официального подтверждения этому нет.