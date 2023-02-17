Полиция Британии не пустила Грозева на церемонию BAFTA в Лондоне

Британские полицейские не пустили Христо Грозева на церемонию BAFTA, о чём рассказал сам журналист.

17 февраля признанный в России иноагентом болгарский расследователь Христо Грозев сообщил, что он намеревался посетить церемонию BAFTA в Великобритании, однако местные полицейские не позволили ему этого сделать, сославшись на "угрозу общественной безопасности". По мнению Грозева, случай с его недопуском на церемонию BAFTA доказывает, что журналисты-расследователи подвергаются дискриминации.

Известно, что ранее МВД России объявило в розыск Христо Грозева после того, как он признался в причастности к провалившейся операции ВСУ по угону российских военных самолётов.