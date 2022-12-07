Путин: из 300 тысяч мобилизованных лишь 150 тысяч находятся в зоне СВО

Владимир Путин рассказал о количестве мобилизованных россиян, которые находятся в зоне специальной военной операции.

7 декабря Владимир Путин сообщил, что из трёхсот тысяч мобилизованных граждан России лишь сто пятьдесят тысяч переброшены в зону спецоперации на территории Украины и освобождённых регионов, из них 77 тысяч участвуют в боевых действиях, а остальные находятся на вторых и третьих оборонительных рубежах.

По словам Путина, оставшиеся 150 тысяч мобилизованных россиян проходят военную подготовку на российских полигонах или в зоне спецоперации.