Путин: из 300 тысяч мобилизованных лишь 150 тысяч находятся в зоне СВО
2022-12-07 17:29
Владимир Путин рассказал о количестве мобилизованных россиян, которые находятся в зоне специальной военной операции.
7 декабря Владимир Путин сообщил, что из трёхсот тысяч мобилизованных граждан России лишь сто пятьдесят тысяч переброшены в зону спецоперации на территории Украины и освобождённых регионов, из них 77 тысяч участвуют в боевых действиях, а остальные находятся на вторых и третьих оборонительных рубежах.
По словам Путина, оставшиеся 150 тысяч мобилизованных россиян проходят военную подготовку на российских полигонах или в зоне спецоперации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Путин: из 300 тысяч мобилизованных лишь 150 тысяч находятся в зоне СВО
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