В Москве арестовали бывшего главу правления банка «Метрополь» Долотова
2022-11-24 21:23
«Интерфакс» сообщает, что в Москве арестован бывший глава правления банка «Метрополь» Денис Долотов.
Его подозревают в многомиллионной растрате, заведено уголовное дело.
По данным агентства, Долотову предъявили обвинения. Ему грозит лишение свободы сроком до десяти лет.
Банк «Метрополь» был лишен лицензии по решению Центробанка России в ноябре 2016 года.
Опубликовано: Светлана Репина
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