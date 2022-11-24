В Москве арестовали бывшего главу правления банка «Метрополь» Долотова

APS
2022-11-24 21:23

«Интерфакс» сообщает, что в Москве арестован бывший глава правления банка «Метрополь» Денис Долотов.

Его подозревают в многомиллионной растрате, заведено уголовное дело. 

По данным агентства, Долотову предъявили обвинения. Ему грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

Банк «Метрополь» был лишен лицензии по решению Центробанка России в ноябре 2016 года.

Опубликовано: Светлана Репина