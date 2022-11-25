Эти процедуры необходимо выполнять каждое утро

«Красота спасет мир», часто слышим мы на протяжении многих лет. Как влияет грамотно составленное утро дня на самочувствие человека на протяжении всего дня, его работоспособность, желание покорять мир и на красоту в общем?

Почистите свой язык. На языке скапливается большое количество бактерий, из-за которых появляются различные заболевания. Также налет на языке может быть причиной неприятного запаха изо рта.



Пейте стакан воды каждое утро, можно горячей. Также рекомендуется добавить дольку лимона. Вода по утрам может нормализовать обмен веществ, пищеварение, очистить печень.



Перед завтраком советуем съедать 1 чайную ложку мёда, чтобы взбодрить организм, повысить работоспособность и укрепить иммунитет.



Для профилактики кариеса и неприятного запаха изо рта рекомендуем полоскать рот 3% перекисью водорода: понадобится 5 капель на 50 мл воды