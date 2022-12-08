Пелагея выложила фото с подросшей дочерью Таисией от Телегина
2022-12-08 13:29
Певица Пелагея поделилась с подписчиками снимком со своей дочкой Таисией, которую артистка родила от хоккеиста Ивана Телегина, с которым уже успела развестись.
Известная исполнительница Пелагея поделилась с подписчиками редким семейным фото, где позирует вместе со своей 5-летней наследницей Таисией, отец которой экс-супруг артистки, хоккеист Иван Телегин.
Судя по одежде и обстановке вокруг, снимок сделан дома.
Фанаты певицы отметили новую прическу малышки - у Таисии теперь темные волосы и прямая челка.
Опубликовано: Наталья Гончарова