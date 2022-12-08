Украина получила от Франции 100 генераторов для прохождения зимы
2022-12-08 22:51
В Минэнерго Украины заявили, что Киев получил от Парижа 100 генераторов для прохождения суровой зимы.
8 декабря пресс-служба Министерства энергетики Украины на официальном веб-сайте сообщило о получении от Французской Республики 100 генераторов средней мощности.
В ведомстве также выразили свою благодарность Франции за предоставленные генераторы, которые помогут киевскому режиму «пройти нынешнюю сверхсложную зиму».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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