Украина получила от Франции 100 генераторов для прохождения зимы

APS
2022-12-08 22:51

В Минэнерго Украины заявили, что Киев получил от Парижа 100 генераторов для прохождения суровой зимы.

8 декабря пресс-служба Министерства энергетики Украины на официальном веб-сайте сообщило о получении от Французской Республики 100 генераторов средней мощности.

В ведомстве также выразили свою благодарность Франции за предоставленные генераторы, которые помогут киевскому режиму «пройти нынешнюю сверхсложную зиму».

Опубликовано: Диана Мудреченко