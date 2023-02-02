МОК: решение об участии россиян на Олимпиаде-2024 ещё не принято

Пресс-служба Международного олимпийского комитета сообщила, что ведомство не утвердило решение об участии граждан РФ в следующей Олимпиаде.

Вечером четверга администрация Международного олимпийского комитета опубликовала сообщение, в котором рассказала, что организация ещё не принимала официального решения о допуске белорусских и российских спортсменов к участию в Олимпийских играх-2024, которые пройдут в Париже.

На сайте МОК отмечается, что ранее в организации велись обсуждения участия спортсменов из Беларуси и России в спортивных мероприятиях на территории Азии.