Daily Mail: принц Гарри поедет на коронацию Карла III вместо празднования дня рождения сына

Издание Daily Mail сообщает, что принц Гарри будет присутствовать на коронации своего отца короля Карла III, но без Меган Маркл.

По информации издания, супруга принца останется в Калифорнии, чтобы отпраздновать день рождения их сына Арчи. Ему исполняется 4 года.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл будут приглашены на коронацию, несмотря на скандал с выходом его книги.

Ожидается, что на церемонию пригласят 2000 человек, приглашения планируется разослать в феврале.