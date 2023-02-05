Daily Mail: принц Гарри поедет на коронацию Карла III вместо празднования дня рождения сына
2023-02-05 17:29
Издание Daily Mail сообщает, что принц Гарри будет присутствовать на коронации своего отца короля Карла III, но без Меган Маркл.
По информации издания, супруга принца останется в Калифорнии, чтобы отпраздновать день рождения их сына Арчи. Ему исполняется 4 года.
Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл будут приглашены на коронацию, несмотря на скандал с выходом его книги.
Ожидается, что на церемонию пригласят 2000 человек, приглашения планируется разослать в феврале.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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