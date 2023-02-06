Папа Римский призвал не забывать о «других войнах в мире»
2023-02-06 08:10
Папа Франциск призвал мир не забывать о других войнах по всему миру на пресс-конференции в самолете, возвращающемся из Южного Судана в воскресенье. Понтифик напомнил о Сирии и Йемене, где уже более десяти лет бушуют войны.
«Есть войны, которые кажутся более важными, потому что они производят больше шума», — сказал Франциск: «Но весь мир находится в состоянии войны и самоуничтожения».
Папа также упомянул о конфликтах в Мьянме с изгнанием рохинджа и войнах в его родной Южной Америке.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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