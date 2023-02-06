Spectator: Трасс заявила о нежелании переизбираться премьером Британии

Лиз Трасс утверждает, что не хотела бы вновь занимать пост британского премьер-министра.

Новостное агентство The Spectator опубликовало фрагмент интервью с бывшим премьер-министром Великобритании Лиз Трасс, которая публично заявила, что больше не хочет занимать данную должность и выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах. При этом Трасс отметила, что желает выполнять функции парламентария и участвовать в политической жизни страны.

Примечательно, что Лиз Трасс написала заявление на увольнение с поста премьер-министра спустя 44 дня с момента назначения на пост, что является антирекордом в Великобритании.