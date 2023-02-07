Эрдоган поблагодарил Пашиняна за отправку спасателей в Турцию из Армении
2023-02-07 20:15
Тайип Эрдоган выразил благодарность армянскому премьер-министру Николу Пашиняну за оказанную помощь Турции после серии землетрясений.
7 февраля президент Турции Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры, о чём сообщили в пресс-службе армянского правительства. Известно, что во время Пашинян сообщил Эрдогану об отправке из Армении в Турцию группы спасателей, которые окажут помощь местным жителям после землетрясений, также приняв участие в разборе завалов.
В ответ на жест Никола Пашиняна Тайип Эрдоган выразил слова благодарности в адрес правительства Армении за оказание поддержки Турции в преодолении последствий природных катаклизмов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей