Рогов: войска Запорожской области готовы встретить танки Abrams и Leopard

Представитель правительства Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что войска подконтрольного ему региона готовы ко встрече с западными танками, которые будут поставлены бойцам ВСУ.

Вечером вторника лидер совета при военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов пообщался с российскими журналистами, сообщив, что на линии разграничения в регионе ещё не появлялись американские танки Abrams и немецкие Leopard 2, которые будут поставлены Киеву по поручениям канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента США Джо Байдена.

Вместе с тем Рогов отметил, что военные Запорожской области уже готовы ко встрече с танковым вооружением образца НАТО и в состоянии систематически уничтожать подобную технику.