Путин: Россия и Китай создадут новую мировую валюту в противовес доллару

Владимир Путин сообщил о намерениях России, Китая и стран БРИКС создать новую мировую резервную валюту.

Президент РФ Владимир Путин утверждает, что Китай, Россия и страны-члены объединения БРИКС создадут новую мировую валюту резервного характера. По словам Путина, наличие подобной валюты может пошатнуть гегемонию доллара в мире.

Глава аналитического отдела глобального рынка ING Крис Тернер утверждает, что если Россия и Китай заручатся поддержкой Бразилии, Индии и африканских стран, то конкурентоспособность новой российско-китайской валюты гарантирована.

Тернер отмечает, что Владимир Путин принял решение о создании новой валюты в противовес доллару после начала спецоперации на Украине, поскольку именно тогда Запад ужесточил антироссийские санкции.