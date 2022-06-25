Путин: Россия и Китай создадут новую мировую валюту в противовес доллару
Владимир Путин сообщил о намерениях России, Китая и стран БРИКС создать новую мировую резервную валюту.
Президент РФ Владимир Путин утверждает, что Китай, Россия и страны-члены объединения БРИКС создадут новую мировую валюту резервного характера. По словам Путина, наличие подобной валюты может пошатнуть гегемонию доллара в мире.
Глава аналитического отдела глобального рынка ING Крис Тернер утверждает, что если Россия и Китай заручатся поддержкой Бразилии, Индии и африканских стран, то конкурентоспособность новой российско-китайской валюты гарантирована.
Тернер отмечает, что Владимир Путин принял решение о создании новой валюты в противовес доллару после начала спецоперации на Украине, поскольку именно тогда Запад ужесточил антироссийские санкции.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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