МВД ЛНР: под Лисичанском задержали свыше 10 иностранных наёмников

Войска Луганской Народной Республики при попытке бегства задержали под Лисичанском более чем 10 иностранных наёмников.

28 июня помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв сообщил представителям российских СМИ о задержании при попытке бегства наёмных бойцов различных национальностей.

Киселёв отметил тот факт, что наконец-то задержанные под Лисичанском иностранные наёмники также принимали участия в боевых действиях в городе Северодонецкого района ЛНР Рубежном.

Напомним, что генерал-полковник Михаил Мизинцев сегодня, 28 июня 2022 года, заявил об успешной эвакуации из опасных регионов ЛНР и ДНР свыше семнадцати тысяч человек мирного населения.