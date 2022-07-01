В Анапе отмечается нашествие азиатского вида божьи коровок
Азиатский вид божьих коровок атаковал даже пляжи Анапы, они бурно размножаются и, кажется, заполонили здесь все пространство.
Сториз с божьими коровками сейчас любимое развлечение отдыхающих. Соцсети обсуждают это небывалое нашествие.
Как оказалось азиатский вид насекомого, достаточно новый для этих мест и вспышка рождаемости вызвана инстинктом закрепится в регионе.
Эксперты отмечают, что насекомые могут быть опасны для людей с некоторыми типами аллергии. А в остальном для людей они не представляют проблем.
Другое дело местные насекомые. Большое число азиатских божьих коровок вытесняет местные виды этого насекомого, попутно уничтожает кормовую базу, которая необходима не только коровкам.
Опубликовано: Тарас Медведев
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