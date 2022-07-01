В Анапе отмечается нашествие азиатского вида божьи коровок

Азиатский вид божьих коровок атаковал даже пляжи Анапы, они бурно размножаются и, кажется, заполонили здесь все пространство.

Сториз с божьими коровками сейчас любимое развлечение отдыхающих. Соцсети обсуждают это небывалое нашествие.

Как оказалось азиатский вид насекомого, достаточно новый для этих мест и вспышка рождаемости вызвана инстинктом закрепится в регионе.

Эксперты отмечают, что насекомые могут быть опасны для людей с некоторыми типами аллергии. А в остальном для людей они не представляют проблем.

Другое дело местные насекомые. Большое число азиатских божьих коровок вытесняет местные виды этого насекомого, попутно уничтожает кормовую базу, которая необходима не только коровкам.