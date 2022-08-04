В Нью-Йорке поставили статую Владимира Путина

В самом известном городе Соединенных Штатов Америки, Нью-Йорке, появилась статуя Владимира Путина.

В Нью-Йорке в одном из дворов некий человек решил посмеяться над президентом России Владимиром Путиным.

В песочнике, где играют дети, была поставлена статуя российского президента. Причем она целиком выполнена в красном цвете.

Статуя получилась не очень большой - ниже роста среднего взрослого человека. Статуя изображает российского лидера, сидящим на танке.

Правда, так и не понятно, каким образом установка статуи на детской площадке может помочь американцам в преодолении последствий санкций.