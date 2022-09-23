Сын Илона Маска впервые появился на публике после операции по смене пола
23 сентября восемнадцатилетний сын бизнесмена Илона Маска был замечен репортёрами впервые после того, как изменил пол.
Вечером пятницы журналисты увидели сына американского предпринимателя Илона Маска, который ранее сменил пол. Молодой человек стл носить длинные волосы, ходит в футболке с неброским принтом, в классических длинных штанах и высоких чёрных ботинках. На публике ребёнок Маска предпочитает носить медицинскую маску.
Примечательно, что после проведения операции по смене пола ребёнок Илона Маска отказался от фамилии отца, заявив, что не желает быть связан с ним. Теперь отпрыска Маска зовут Вивиан Дженна Уилсон.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Компания Toyota закрывает завод в Санкт-Петербурге спустя 15 лет работы
МИД Финляндии отказал в убежище уклоняющимся от мобилизации россиянам
Пушилин: Украина готовит контрнаступление на севере ДНР, ситуация крайне сложная
Кадыров назвал «людьми второго сорта» уклоняющихся от мобилизации в РФ
Военный комиссар Москвы подписал приказ о мобилизации