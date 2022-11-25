Newsweek: В 2021 году Россия серьезно готовилась к военному конфликту с Японией

Американское издание Newsweek со ссылкой на неназванного агента ФСБ пишет, что в августе 2021 года Россия достаточно серьезно готовилась к военному конфликту с Японией.

Он предположил, что несколько месяцев спустя Россия вместо этого решила начать специальную военную операцию в Украине. Информация было отправлена агентом ФСБ по прозвищу "Ветер перемен".

В публикации Newsweek говорится, что агент ФСБ регулярно отправлял сообщения, в которых якобы раскрывал "гнев и недовольство" в спецслужбах из-за СВО.

В течение многих лет предметом спора между Россией и Японией остаются Курильские острова, лежащие между российским полуостровом Камчатка и японским островом Хоккайдо.

Четыре острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые японцы называют их "Северными территориями" и считают, что они не принадлежат архипелагу. Однако, по мнению россиян, это "Южные Курилы" и являются составной частью всей группы островов.

Хотя по мирному договору Япония отказалась от своих претензий на Курильские острова, передав права на территории тогдашнему Советскому Союзу, по мнению Японии, этот договор не распространялся на четыре упомянутых острова. В Стране восходящего солнца их до сих пор называют "спорными территориями".