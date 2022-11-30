Диетологи рассказали, как избежать ожирения у ребёнка

Полным детям нелегко находиться в кругу своих сверстников, потому что избыточный вес часто становится предметом насмешек.

Нелегко приучить ребёнка питаться правильно: в магазинах слишком много соблазнов, от которых так трудно отказаться: разнообразные кексы, пирожные, конфеты и тортики, а хуже всего – вездесущий фастфуд, за которым школьники так часто отправляются после уроков. Детский организм не так хорошо защищен, как взрослый, и справиться с натиском вредных веществ ему не по силам. Вес постепенно увеличивается, а на его фоне стремительно развиваются осложнения.

Со стороны сердечно-сосудистой системы ребёнку грозит ранний атеросклероз, артериальная гипертензия, со стороны опорно-двигательного аппарата – проблемы с суставами, со стороны эндокринной системы – диабет II типа. Ожирение небезобидно и для репродуктивной функции, ведь жировая ткань является источником эстрогенов – женских половых гормонов. У девочек она стимулирует раннее созревание, а у мальчиков, наоборот, задержку полового развития.

В подавляющем большинстве случаев полнота возникает из-за неправильного питания и малоподвижного образа жизни – ребёнок получает больше калорий, чем тратит. Часто родители используют вредные продукты как поощрение и ведут чадо подкрепиться в рестораны быстрого питания. Вот здесь и кроется угроза: фастфуд и сладости содержат огромное количество трансжиров и скрытых жиров, которые не усваиваются организмом и откладываются «про запас».

Бывает и так, что из самых лучших побуждений мы кормим своего ребёнка против его желания: «Ложечка за папу», «Ложечка за маму» – кто из нас не уговаривал малыша таким образом. Но, в самом деле, заставляя ребёнка есть, когда он не голоден, мы мешаем ему слышать сигналы собственного организма.

Как уберечь своё чадо от проблем со здоровьем?

Не используйте лакомства для поощрения: за плохое поведение мы часто грозимся оставить ребёнка без сладкого, а запретный плод, как известно, всегда хочется сорвать.

Готовьте вместе с малышом разные блюда из полезных продуктов, пусть это станет традицией в вашей семье: блюда, которые ребёнок готовит сам, кажутся ему куда интереснее, чем то, что ему предлагаете вы.

Объясняйте ребёнку, чем полезен тот или иной продукт, и почему организму без него не обойтись, например: «Мы добавляем в салат растительное масло, потому что в нём есть Омега-3 кислоты – они нужны для сердца и мозга».

Следите за тем, чтобы ваш ребёнок не пропускал завтрак и не ел плотно перед сном – врачи доказали, что такие приёмы пищи способствуют развитию ожирения.

Постарайтесь избегать на вашем столе продуктов, которые содержат скрытые жиры и трансжиры (как растительного, так и животного происхождения). Для перекусов лучше выбирать орехи, фрукты и овощи.

Как быть, если проблема уже есть?

Начать сбрасывать вес как можно раньше и не терять время. Жёсткая диета не подойдёт – детскому организму трудно выдержать испытание воли. Лучше сводить малыша к диетологу – он даст чёткие рекомендации по рациону.

Стоит помнить о главном – ничто не поможет, если в холодильнике по-прежнему сосиски, колбаса, а на завтрак – бутерброд с жирным сливочным маслом и батоном. В это время нужно поддержать вашего ребёнка и всей семьёй перейти на правильное питание: овощи, фрукты, крупы, растительные масла – из этих продуктов можно готовить вкусные и полезные блюда. И конечно, прогулки на велосипеде или пробежки, посещение бассейна помогут справиться с проблемой, и, к тому же, сблизят вас ещё больше.