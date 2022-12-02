Замминистра торговли Ирана Берадеран ранен неизвестным и находится в коме

Иранский политик Мехди Берадеран был госпитализирован в тяжёлом состоянии после нападения со стороны неизвестного.

В ночь на 2 декабря информационное агентство Azad İran сообщило, что заместитель министра промышленности и торговли Ирана Мехди Берадеран было тяжело ранен в результате совершенного на него вооружённого покушения.

По данным Azad Iran, Берадеран был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Иранский замминистра торговли находится в коме под присмотром медиков, сообщают местные журналисты.