Замминистра торговли Ирана Берадеран ранен неизвестным и находится в коме
2022-12-02 03:00
Иранский политик Мехди Берадеран был госпитализирован в тяжёлом состоянии после нападения со стороны неизвестного.
В ночь на 2 декабря информационное агентство Azad İran сообщило, что заместитель министра промышленности и торговли Ирана Мехди Берадеран было тяжело ранен в результате совершенного на него вооружённого покушения.
По данным Azad Iran, Берадеран был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Иранский замминистра торговли находится в коме под присмотром медиков, сообщают местные журналисты.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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