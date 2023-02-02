Полиция Иерусалима арестовала гражданина США за вандализм в церкви

Израильские полицейские произвели арест американца, который осквернил христианскую церковь в Иерусалиме.

Пресс-служба полиции Иерусалима уведомляет, что 2 февраля сотрудники ведомства вместе с охранниками местной церкви произвели задержание гражданина Соединённых Штатов, который вошёл в храм на территории города, разбив голову одной из древних статуй без явных мотивов.

По данным иерусалимских полицейских, задержанному американцу сорок лет, и в настоящий момент медики заняты установлением психического статуса гражданина США.