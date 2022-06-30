Пушилин объявил об освобождении и отправке в Украину 37 националистов «Азова» и «Айдара»
Денис Пушилин сообщил, что бойцы нацбатов будут освобождены и отправлены в Украину.
В так называемой Донецкой народной республике рассказали о том, что бойцов националистических батальонов отпустят домой.
Стало известно, что несколько десятков пленных солдат нацбатов "Айдар" и "Азов" отправят в Украину.
Как рассказал глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин, речь идет лишь о тех, кто уже не способен воевать и не виновен в преступлениях.
"Киеву были возвращены 37 рядовых из "Азова", "Айдара", которые точно не смогут встать в строй", - заявил он.
Опубликовано: Николай Скира
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