Пушилин объявил об освобождении и отправке в Украину 37 националистов «Азова» и «Айдара»

Денис Пушилин сообщил, что бойцы нацбатов будут освобождены и отправлены в Украину.

В так называемой Донецкой народной республике рассказали о том, что бойцов националистических батальонов отпустят домой.

Стало известно, что несколько десятков пленных солдат нацбатов "Айдар" и "Азов" отправят в Украину.

Как рассказал глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин, речь идет лишь о тех, кто уже не способен воевать и не виновен в преступлениях.

"Киеву были возвращены 37 рядовых из "Азова", "Айдара", которые точно не смогут встать в строй", - заявил он.