Глава Samsung помилован президентом Южной Кореи

Ли Джэ Ён также сможет занять пост главы ведущего мирового производителя смартфонов. Правительство надеется оживить экономический рост в стране.

Лидер группы Samsung получил в пятницу президентское помилование, что является последним примером южнокорейской традиции снисходительности в отношении крупных боссов, осужденных за коррупцию и другие финансовые преступления.

Министр юстиции Хан Дон Хун заявил, что миллиардер Ли Чжэ Ён, осужденный за взяточничество и растрату в январе прошлого года, будет «восстановлен в должности, чтобы помочь преодолеть экономический кризис в Южной Корее».

54-летний Ли Чжэ Ён , 278-й по размеру состояния в мире по версии Forbes, был условно освобожден в августе 2021 года, отсидев 18 месяцев в тюрьме, что составляет чуть более половины полученного по суду срока.

Пятничное помилование позволит ему полноценно вернуться к работе. Сняв запрет на трудоустройство, наложенный на него судом сроком на пять лет после приговора к тюремному заключению.

«Из-за мирового экономического кризиса динамизм и жизнеспособность национальной экономики ухудшились, и есть опасения, что экономический спад затянется», — говорится в сообщении Минюста. В министерстве надеются, что бизнесмен сможет «возглавить двигатель роста страны, активно инвестируя в технологии и создавая рабочие места».