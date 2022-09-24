Александр Лукашенко рассказал, что лично принял решение освободить Анджелику Борис

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 23 сентября, посетил Хатынь под Минском, где проконтролировал ход работ по реконструкции мемориального комплекса.

Во время своего выступления он заявил, что лично принял решение освободить председателя незарегистрированного Союза поляков в Беларуси Анджелику Борис и сделал это после письменной просьбы ее матери.

Фрагмент записи, на которой Лукашенко рассказывает о своем личном участии в освобождении Борис выложил Telegram-канал "Пул Первого". В начале записи белорусский президент говорит, что "всегда готов броситься в огонь и пламя, чтобы защитить человека".

"Поэтому никакого торга с Западом о политзаключенных быть не может", - продолжил президент Беларуси.