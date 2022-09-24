Александр Лукашенко рассказал, что лично принял решение освободить Анджелику Борис

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 23 сентября, посетил Хатынь под Минском, где проконтролировал ход работ по реконструкции мемориального комплекса.

Во время своего выступления он заявил, что лично принял решение освободить председателя незарегистрированного Союза поляков в Беларуси Анджелику Борис и сделал это после письменной просьбы ее матери. 

Фрагмент записи, на которой Лукашенко рассказывает о своем личном участии в освобождении Борис выложил Telegram-канал "Пул Первого". В начале записи белорусский президент говорит, что "всегда готов броситься в огонь и пламя, чтобы защитить человека". 

"Поэтому никакого торга с Западом о политзаключенных быть не может", - продолжил президент Беларуси.

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    В доказательство своих слов он привел пример председателя незарегистрированного Союза поляков в Беларуси Анжделику Борис, которая с марта 2021 года находилась под арестом по обвинению по части 3 статьи 130 УК (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц).

    "Казалось бы, она враг, враг для Беларуси. Ее отправили туда [под арест]. И кто ей помог? Ей никто не помог, никто не бросился ее защищать и так далее", - сказал Александр Лукашенко. 

    Далее он рассказал, что мать Борис написала ему письмо с просьбой о ее освобождении. 

Опубликовано: Николай Скира

 

 















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