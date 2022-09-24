Александр Лукашенко рассказал, что лично принял решение освободить Анджелику Борис
Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 23 сентября, посетил Хатынь под Минском, где проконтролировал ход работ по реконструкции мемориального комплекса.
Во время своего выступления он заявил, что лично принял решение освободить председателя незарегистрированного Союза поляков в Беларуси Анджелику Борис и сделал это после письменной просьбы ее матери.
Фрагмент записи, на которой Лукашенко рассказывает о своем личном участии в освобождении Борис выложил Telegram-канал "Пул Первого". В начале записи белорусский президент говорит, что "всегда готов броситься в огонь и пламя, чтобы защитить человека".
"Поэтому никакого торга с Западом о политзаключенных быть не может", - продолжил президент Беларуси.
-
В доказательство своих слов он привел пример председателя незарегистрированного Союза поляков в Беларуси Анжделику Борис, которая с марта 2021 года находилась под арестом по обвинению по части 3 статьи 130 УК (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц).
"Казалось бы, она враг, враг для Беларуси. Ее отправили туда [под арест]. И кто ей помог? Ей никто не помог, никто не бросился ее защищать и так далее", - сказал Александр Лукашенко.
Далее он рассказал, что мать Борис написала ему письмо с просьбой о ее освобождении.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ВСУ впервые применили ракету AGM-88 HARM для удара по Донецку, ранив россиянина
Страны, оказавшиеся в ловушке климатического кризиса, требуют действий прямо сейчас
NYT: Путин запретил российским военным отступать из Херсона
Макей: Беларусь примет решение после референдумов в Донбассе, Херсоне и Запорожье
Зеленский создал 20 военных администраций в неподконтрольной Киеву части ЛНР