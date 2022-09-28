Элизабет Бэнкс желает, чтобы ее фильм "Ангелы Чарли" 2019 года не продавался как "Только для девочек"
"Вокруг "Ангелов Чарли" ходила история, что я создаю некий феминистский манифест. Я просто снимала боевик ", - сказала она.
Бэнкс написала сценарий, срежиссировала, спродюсировала и снялась в перезагрузке "Ангелов Чарли" 2019 года, в которой главные роли исполнили Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска. В то время фильм имел низкие кассовые сборы, и когда ее спросили об этом в интервью New York Times на этой неделе, она сказала, что маркетинговые кампании не соответствовали ее видению.
Она предваряла свои комментарии, сказав, что это "долгий разговор, в который я не знаю, хочу ли я ввязываться", поскольку это может доставить ей "неприятности".
"Позвольте мне сказать, что я горжусь фильмом", - сказал Бэнкс. "Мне понравилось, что Кристен Стюарт была веселой и легкой. Мне понравилось представлять миру Эллу Балинску. Мне нравилось работать с Патриком Стюартом.
Это был невероятный опыт. Это было очень напряженно, отчасти потому, что, когда женщины делают что-то в Голливуде, это становится такой историей. Вокруг "Ангелов Чарли" ходила история, что я создаю какой-то феминистский манифест. Я просто снимал боевик ".
Опубликовано: Ангелина Крент
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