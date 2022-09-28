Генсек олимпийского комитета РФ Давыдова внезапно уехала из России
Генеральный секретарь российского олимпийского комитета и пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова уехала из РФ без предупреждения.
28 сентября вице-президент олимпийского комитета России Ольга Брусникина сообщила, что в организации все шокированы внезапным отъездом генсека российского олимпийского комитета Анастасии Давыдовой из РФ. По словам Брусникиной, Давыдова никого не предупреждала о своих намерениях и не заявляла о планах уволиться с должности главы ОКР России.
Анастасия Давыдова является одной из самых талантливых ныне живущих спортсменов России, поскольку помимо пяти выигрышей золота на олимпийских играх девушка также тринадцать раз выиграла чемпионат мира и семь раз чемпионат Европы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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