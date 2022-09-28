Генсек олимпийского комитета РФ Давыдова внезапно уехала из России

Генеральный секретарь российского олимпийского комитета и пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова уехала из РФ без предупреждения.

28 сентября вице-президент олимпийского комитета России Ольга Брусникина сообщила, что в организации все шокированы внезапным отъездом генсека российского олимпийского комитета Анастасии Давыдовой из РФ. По словам Брусникиной, Давыдова никого не предупреждала о своих намерениях и не заявляла о планах уволиться с должности главы ОКР России.

Анастасия Давыдова является одной из самых талантливых ныне живущих спортсменов России, поскольку помимо пяти выигрышей золота на олимпийских играх девушка также тринадцать раз выиграла чемпионат мира и семь раз чемпионат Европы.