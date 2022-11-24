Врачи рассказали, от каких пищевых привычек лучше отказаться

Пищевые привычки играют важную роль в жизни людей. Более того, во многих случаях они определяют не только самочувствие и внешность человека, но и его поведение.

Быстро едите и плохо пережевываете. Это приводит к ухудшению и замедлению процесса пищеварения и вздутию.

Часто перекусываете. Это приводит к нарушению обмена веществ. Поэтому достаточно 2 перекусов на день.

Едите много сахара. Многие сахара и простые углеводы истощают поджелудочную железу.

Избыток глютена в рационе. Это нарушает состав кишечной микробиоты. Лучше ограничиться 1-2 небольшими кусками цельнозернового хлеба в день.

Употребляете много жаренного. Такая пища содержит корочку, которая является мощным канцерогеном.

Большие порции. Они чреваты растяжением желудка, перегрузкой ЖКТ.