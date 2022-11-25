Анита Цой посоветовала Бузовой поскорее выйти замуж, а то та останется одна

Исполнительница Анита Цой высказалась о личной жизни 36-летней коллеги Ольги Бузовой, посоветовав ей до 40 лет выйти замуж, а то у нее есть шансы остаться одной.

Исполнительница Анита Цой высказалась о личной жизни поющей ведущей Ольги Бузовой, о чем сообщает "МК".

Цой не умаляет достоинств Бузовой, считая ту амбициозной и сильной женщиной, что помогает артистке строить успешную карьеру.

Но, по мнению Аниты, Ольга может остаться одной, если не выйдет замуж в ближайшее время. В 40 лет вряд ли будет много желающих сделать ее счастливой.