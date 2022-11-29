Росприроднадзор: порт Сочи загрязнен нефтепродуктами

APS
2022-11-29 01:51

Черноморско-Азовское морское управление Росприроднадзора получило информацию о загрязнении акватории Черного моря нефтепродуктами.

Данные поступили от капитана морского порта в Сочи. Загрязнение подтвердили инспекторы надзорного ведомства.

Они выяснили, что площадь загрязнения превышает 40 тыс. квадратных километров.

Проведен отбор проб воды для проведения исследования. Сумма вреда оценена более чем в 3,5 млн рублей.

Опубликовано: Светлана Репина