Росприроднадзор: порт Сочи загрязнен нефтепродуктами
2022-11-29 01:51
Черноморско-Азовское морское управление Росприроднадзора получило информацию о загрязнении акватории Черного моря нефтепродуктами.
Данные поступили от капитана морского порта в Сочи. Загрязнение подтвердили инспекторы надзорного ведомства.
Они выяснили, что площадь загрязнения превышает 40 тыс. квадратных километров.
Проведен отбор проб воды для проведения исследования. Сумма вреда оценена более чем в 3,5 млн рублей.
Опубликовано: Светлана Репина
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