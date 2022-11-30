В Пентагоне рассказали, кто угрожает США в космосе
По словам главы американского космического командования Джеймса Дикинсона, в космосе существует угроза Соединенным Штатам со стороны России и Китая.
Он отметил, что речь идет о существенных угрозах интересам США и их союзников.
Дикинсон пояснил, что в России и Китае много внимания уделяется развитию космических и противокосмических возможностей.
Он подчеркнул, что КНР и РФ действуют быстро, поэтому США вместе с союзниками должны разработать общий подход к планированию космических операций и их проведению.
Опубликовано: Светлана Репина
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