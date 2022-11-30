США пообещали помочь Украине отделить ее энергосистему от России
США помогают Украине отделить ее энергосистему от российских мощностей, чтобы добиться независимости от поставок из РФ.
Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она отметила, что США и их союзники ищут возможности дополнительной поддержки Украины.
По ее словам, США помогают разработать долгосрочные решения для ремонта и восстановления украинских энергосетей.
Карин Жан-Пьер отметила, что Соединенные Штаты будут способствовать энергетическому переходу Украины.
Опубликовано: Светлана Репина
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