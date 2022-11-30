Артемьев, написавший музыку к картинам Раба люви и Сибирский цирюльник, раскрыл тайну Михалкова

Композитор Эдуард Артеньев открыл секрет именитого режиссера Никиты Михалкова.

Композитор Эдуард Артемьев дал интервью изданию "Известия", назвав известного режиссера Никиту Михалкова жестким.

Методы работы кинодеятеля стандартными не назовешь.

Артемьев утверждает, что Михалков обладает экстрасенсорным влиянием. Он способен "закачивать в тебя свою энергию". После чего с ним работать легко.

Композитор, написавший музыку к картинам режиссера "Раба любви", "Сибирский цирюльник" утверждает, что если бы не давление Никиты Сергеевича, этих саунтреков не было бы.