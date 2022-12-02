В системе российского образования грядут перемены, одно из новшеств - единая школьная форма
Сергей Кравцов, министр просвещения РФ, заявил о предстоящих переменах в системе школьного образования. Реформы коснутся в том числе внешнего вида ученика. Законопроект о введении единой школьной формы уже внесен в Госдуму.
Как сообщает издание "Коммерсантъ", в российской системе школьного образования готовятся изменения.
В ближайших планах - введение единой школьной формы для учеников.
Сергей Кравцов:
"Первое — это дополнительное обеспечение статуса русского языка как государственного языка России, второе — введение единой школьной формы, третье — передача школ на региональный уровень с целью централизации управленческих механизмов и для повышения эффективности управления системой образования. Такой законопроект уже внесен в Госдуму всеми фракциями, мы поддерживаем этот проект"
На сегодняшний день вопросы о ношении обязательной единой школьной формы в российских школах решаются на региональном уровне.
Если предложенный законопроект будет принят и одобрен, то есть вероятность введения в скором времени единого стандарта формы для всех учеников России.
Опубликовано: Храмова Оксана
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