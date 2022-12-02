Дочери покойной Началовой исполнилось 16 лет
2022-12-02 14:49
Дочке покойной певицы Юлии Началовой Вере Алдониной исполнилось 16 лет. Девочке было 12 лет, когда не стало ее мамы.
1 декабря дочь покойной исполнительницы Юлии Началовой Вера Алдонина отпраздновала свой день рождения.
16-летие девушка отметила с семьей отца - футболиста Евгения Алдонина.
Опубликовано: Наталья Гончарова
Песков заявил о готовности Путина к переговорам с США
«РИА Новости»: пленные десантники ВСУ признались, что их обучали в Великобритании
Шольц: необходимо вернуться к миру с Россией и к ранее действующим соглашениям
В РПЦ назвали решение СНБО по УПЦ утратой остатков здравого смысла
Марочко заявил, что на Украине возросло число дезертирств после слов дер Ляйен о потерях 100 000 человек