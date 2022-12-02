Дочери покойной Началовой исполнилось 16 лет

APS
2022-12-02 14:49

Дочке покойной певицы Юлии Началовой Вере Алдониной исполнилось 16 лет. Девочке было 12 лет, когда не стало ее мамы.

1 декабря дочь покойной исполнительницы Юлии Началовой Вера Алдонина отпраздновала свой день рождения.

16-летие девушка отметила с семьей отца - футболиста Евгения Алдонина.

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    В честь серьезной даты семейство отправилось в ресторан. Кадры с семейного торжества в соцсетях разместила супруга футболиста Ольга.

Опубликовано: Наталья Гончарова