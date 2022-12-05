В Минобороны России сообщили, что служащие ВС РФ уничтожили пункты базирования иностранных наёмников ВСУ в районах Краматорска и Диброва в ДНР.

В понедельник, 5 декабря 2022 года, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что за прошедшие сутки спецоперации служащие армии России уничтожили пункт временного базирования иностранных наёмников, сражавшихся на стороне Украины, в районе города Краматорск и посёлка городского типа Диброва.

Конашенков добавил, что российские военнослужащие на территории Донецкой Народной Республики также уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-37 в окрестностях села Парасковиевка.