ВС РФ уничтожили пункты базирования иностранных наёмников ВСУ в районах Краматорска и Диброва
В Минобороны России сообщили, что служащие ВС РФ уничтожили пункты базирования иностранных наёмников ВСУ в районах Краматорска и Диброва в ДНР.
В понедельник, 5 декабря 2022 года, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что за прошедшие сутки спецоперации служащие армии России уничтожили пункт временного базирования иностранных наёмников, сражавшихся на стороне Украины, в районе города Краматорск и посёлка городского типа Диброва.
Конашенков добавил, что российские военнослужащие на территории Донецкой Народной Республики также уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-37 в окрестностях села Парасковиевка.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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ВС РФ уничтожили пункты базирования иностранных наёмников ВСУ в районах Краматорска и Диброва
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